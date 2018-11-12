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      Киевский "Арсенал" исключил из клуба известного хорватского футболиста

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      ФК "Арсенал-Киев"
      ФК "Арсенал-Киев"

      Защитник Иван Елич исключен из официальной заявки киевского "Арсенала" на сайте украинской Премьер-лиги.

      Елич был основным защитником "Арсенала" , когда его тренировал Фабрицио Раванелли. Сыграл четыре матча в начале сезона, последняя игра 12 августа с "Александрией", сообщает Sport.ua.

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      Очевидно, что нынешнему рулевому "канониров" Вячеславу Грозному 26-летний хорват оказался не нужен, поэтому столичный клуб отказался от услуг игрока.

      Напомним, что в 15-м туре украинской Премьер-лиги "Арсенал-Киев" дома уступил "Александрии".

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      Теги: Футбол ФК Арсенал-Киев УПЛ Спорт
      Источник: 24 Канал
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