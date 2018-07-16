Киевский фуникулер не будет работать более месяца

Столичный фуникулер не будет работать с 17 июля по 23 августа в связи с регламентными работами.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.

Читайте также: В Киеве горел хостел: травмированы 6 человек

Каждый год наш столичный фуникулер требует технического осмотра, проведение регламентных работ и испытаний. Следовательно, он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года,

– говорится в сообщении "Киевпастранса".

Отмечается, что работы постараются закончить раньше, поскольку этот транспорт пользуется большим спросом среди киевлян и гостей столицы.