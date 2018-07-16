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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Киевский фуникулер не будет работать более месяца

20 Читати новину українською
Столичный фуникулер прекратит свою работу с 17 июля по 23 августа
Столичный фуникулер прекратит свою работу с 17 июля по 23 августа / wikipedia

Столичный фуникулер не будет работать с 17 июля по 23 августа в связи с регламентными работами.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.

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Каждый год наш столичный фуникулер требует технического осмотра, проведение регламентных работ и испытаний. Следовательно, он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года,
– говорится в сообщении "Киевпастранса".

Отмечается, что работы постараются закончить раньше, поскольку этот транспорт пользуется большим спросом среди киевлян и гостей столицы.

 

Теги: Путешествия Новости Киева
Источник: 24 Канал
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