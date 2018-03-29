Киевский городской совет хочет, чтобы магазины отказались от полиэтиленовых пакетов

Киевский городской совет рекомендовать магазинам предлагать покупателям альтерантиву одноразовым полиэтиленовым пакетам, а именно биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

Соответствующее решение опубликовано на сайте КГГА.

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Контролировать выполнение такого решения возложили на Комиссию по вопросам торговли и предпринимательства, а также на Комиссию по вопросам экологической политики.

В решении отмечается, что ежегодно в Украине на 1 человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов, между тем период разложения одного составляет более 100 лет.

В Киевсовете надеются, что такое решение позволит обеспечить защиту окружающей среды и сохранение окружающей среды в Киеве.

Напомним, 20 декабря 2017 года Киевский городской совет обратился в Верховную Раду о необходимости принять закон, который запретит использование и продажу полиэтиленовых пакетов в Украине