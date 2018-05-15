Киевский метрополитен должен компании Фукса 2 миллиарда гривен, – эксперт

Киевский метрополитен имеет огромный долг, о котором мало кто знает. В результате кабальной сделки метро должно 2 миллиарда гривен одной частной фирме, которая предоставила метрополитену 100 вагонов. Дала она их в пользование, на условиях лизинга, которые очень невыгодны, ведь были под огромные проценты, а позже был заключен договор о привязке к доллару, следовательно, долг стал космическим.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила Наталья Седлецкая.

Читайте также: Проезд в общественном транспорте Киева подорожает: сколько будет стоить дорога на работу

По словам эксперта, в числе основателей компании была "оффшорка" из структуры российского государственного банка. Суды все были проиграны, и несмотря на громкие заявления Кличко, в санкционный список украинская власть эту фирму так и не смогла внести.

Компания, которой киевское метро задолжало миллиарды гривен, перекупил бизнесмен Павел Фукс. Он родился в Харькове, однако долгое время жил в России, где заработал свой основной капитал. В Киев переехал после Майдана. Он хорошо знаком с Виталием Кличко. Итак, резюме такое: власть сделала все возможное, чтобы зацементировать космический долг метро перед частной компанией, которую купил бизнесмен, который не чужд власти,

– рассказала Наталья Седлецкая.

Она добавила, что метро сейчас по долгу Фукса не платит, за что заблокированы все счета метрополитена. Они надеются до последнего, что власть с этим долгом что-то решит. Тогда же метро начнет отдавать долг за счет повышения тарифов если не в этот раз, то в следующий, или же будет рассчитываться другими активами города.