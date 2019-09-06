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      Киевский провайдер судится за право не закрывать доступ к "ВКонтате"

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      В Украине запрещен ряд российских сайтов
      В Украине запрещен ряд российских сайтов / humanrights.org.ua

      Интернет-провайдер из Киева "Нетассист" подал иск в пресловутый Окружной столичный суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации. Суть претензии – отменить ранее наложенный штраф за отказ блокировать российские соцсети.

      Об этом написал руководитель указанной компании-провайдера Максим Тульев в фейсбуке. Там же он разместил копию первой страницы иска в суд.

      Напомним, у Зеленского комментировали возможность восстановления доступа к российским соцсетям

      Из текста можно сделать вывод ,что "Нетассист" оспаривает административный штраф (предписание регулятора, сделанное после проверки 16 августа 2019 года). Тогда НКРСИ зафиксировала, что "Нетассист" не блокирует сайты, провайдеры обязаны блокировать согласно указу президента Украины от 21 июня 2018 года "О применении персональных и экономических санкций".

      Провайдер
      Первая страница иска / фото со страницы Тульева в Фейсбуке

      Заметим, что в комментариях под своей заметкой Тульев писал, что идея иска не так в отмене штрафа, как в "признании судом требования самой цензуры незаконной". Ранее Тульев неоднократно подчеркивал эту позицию, называя блокировку российских сетей "вопиюще незаконной".

      Российская соцсеть "ВКонтакте" запрещена в Украине с 16 мая 2017 года указом пятого президента Порошенко. Этим документом введено в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Яндекс", "Одноклассники" и "ВКонтакте".

      Далеко не все поняли поступок Тульева даже среди его читателей. Вот, в частности, один из комментариев: "Жаль штрафа, лень блокировать или просто мухам нравится говно? О идеализме вроде "цензура всегда зло" попрошу не болтать – демагогия".

      Примечательно, что TNS Ukraine показали 24 место в рейтинге самых популярных сайтов среди украинцев в июле 2019 года именно в "ВКонтакте". Раньше он был в первой десятке, то есть, заметно потеряла позиции.

      Читайте в материале 24 канала: Почему в Украине не действует запрет на российские сайты и разблокирует ли их Зеленский?

      К слову, перспективы рассмотрения дела в Окружном суде непонятны. Ведь говорится о том же суде, судьям и председателю которого вручены подозрения прокуратурой, а также который остановил ликвидацию УПЦ КП, отменил национализацию "Приватбанка", запрещал проводить конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, відсторонював Супрун, признавал законность формулы "Роттердам+" и принимал еще много скандальных решений.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Окружной административный суд Киева Запрет ВКонтакте Штрафы
      Источник: 24 канал
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