Киевский спасатель ответил на необычный вызов Василия Ломаченко: видео

Чемпион мира по версии WBO, WBA и The Ring Василий Ломаченко бросил вызов – кто больше прыжков сделает на скакалке за 50 секунд. Назвал его #lomachallenge.

На вызов ответило немало профессиональных спортсменов (среди них абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, мастер смешанных боевых искусств ти Джей Діллашоу, американский боксер Рой Джонс-младший).

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И не только профессиональные спортсмены принимают участие в вызове от Василия Ломаченко. На вызов ответил и киевский спасатель Илья Голубев. Он за 50 секунд совершил 122 прыжка. При этом сделал он это в снаряжении, которое весит более 20 килограммов.