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      Киевский спасатель ответил на необычный вызов Василия Ломаченко: видео

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      Илья Голубев
      Илья Голубев / Фото с facebook-страницы Ильи Голубева

      Чемпион мира по версии WBO, WBA и The Ring Василий Ломаченко бросил вызов – кто больше прыжков сделает на скакалке за 50 секунд. Назвал его #lomachallenge.

      На вызов ответило немало профессиональных спортсменов (среди них абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, мастер смешанных боевых искусств ти Джей Діллашоу, американский боксер Рой Джонс-младший).

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      И не только профессиональные спортсмены принимают участие в вызове от Василия Ломаченко. На вызов ответил и киевский спасатель Илья Голубев. Он за 50 секунд совершил 122 прыжка. При этом сделал он это в снаряжении, которое весит более 20 килограммов.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @illia_olegovich7 - thanks for joining! Бросай вызов всем своим спортивным друзьям! Давай посмотрим на что они способны! #lomachallenge Я сделал свой официальный Loma Jump Rope Challenge и прыгнул 122 за 50 секунд. Интересно, сколько раз Василий Ломаченко прыгнет за 50 секунд? Все участники челленджа увидят результат Василия Ломаченко уже 25 декабря. Присоединяйтесь к челленджу прямо сейчас: www.lomachallenge.com/ru/registration

      Допис, поширений BE YOUR OWN CHAMPION. LOMA. (@lomachallenge)

       

      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
      Источник: 24 канал
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