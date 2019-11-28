Киевский зоопарк отпустил на волю молодого зубра: захватывающие фото
Зубр по кличке Мускат родился в зоопарке. Теперь его передали национальному парку "Залесье". Перед тем, как отпустить его в лес, зубра поместили в специальный вольер, площадью 2 гектара.
Именно там он будет проходить адаптацию с другими молодыми зубрами. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского зоологического парка.
Интересно: 15 животных, которых мы можем больше не встретить в природе
В лесу, куда выпустят Муската, с 1965 года на площади в 14 тысяч гектаров под охраной живет популяция зубров и сейчас группа насчитывает 26 особей. Наш Мускат очень важен для генетического разнообразия группы,
– говорится в сообщении.
Внимание! Зубры внесены в Красную книгу Украины. Новых особей часто отпускают на волю из зоологических парков и питомников, поскольку таким образом поддерживается естественная популяция этих животных.
Из Киевского зоопарка на волю отпустили зубра/ фото из соцсетей
Молодой зубр Мускат осваивает новые территории/ фото из соцсетей
Мускат некоторое время будет находиться в специальном вольере/ фото из соцсетей