Киевский зоопарк отпустил на волю молодого зубра: захватывающие фото

Зубр по кличке Мускат родился в зоопарке. Теперь его передали национальному парку "Залесье". Перед тем, как отпустить его в лес, зубра поместили в специальный вольер, площадью 2 гектара.

Именно там он будет проходить адаптацию с другими молодыми зубрами. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского зоологического парка.

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В лесу, куда выпустят Муската, с 1965 года на площади в 14 тысяч гектаров под охраной живет популяция зубров и сейчас группа насчитывает 26 особей. Наш Мускат очень важен для генетического разнообразия группы,

– говорится в сообщении.

Внимание! Зубры внесены в Красную книгу Украины. Новых особей часто отпускают на волю из зоологических парков и питомников, поскольку таким образом поддерживается естественная популяция этих животных.



Из Киевского зоопарка на волю отпустили зубра/ фото из соцсетей



Молодой зубр Мускат осваивает новые территории/ фото из соцсетей