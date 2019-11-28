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      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Киевский зоопарк отпустил на волю молодого зубра: захватывающие фото

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      Молодой зубр Мускат / фото из соцсетей

      Зубр по кличке Мускат родился в зоопарке. Теперь его передали национальному парку "Залесье". Перед тем, как отпустить его в лес, зубра поместили в специальный вольер, площадью 2 гектара.

      Именно там он будет проходить адаптацию с другими молодыми зубрами. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского зоологического парка.

      Интересно: 15 животных, которых мы можем больше не встретить в природе

      В лесу, куда выпустят Муската, с 1965 года на площади в 14 тысяч гектаров под охраной живет популяция зубров и сейчас группа насчитывает 26 особей. Наш Мускат очень важен для генетического разнообразия группы,
      – говорится в сообщении.

      Внимание! Зубры внесены в Красную книгу Украины. Новых особей часто отпускают на волю из зоологических парков и питомников, поскольку таким образом поддерживается естественная популяция этих животных.

      зубр зубра відпустили на волю
      Из Киевского зоопарка на волю отпустили зубра/ фото из соцсетей


      Молодой зубр Мускат осваивает новые территории/ фото из соцсетей


      Мускат некоторое время будет находиться в специальном вольере/ фото из соцсетей
       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Киева Мир животных
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