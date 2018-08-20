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Киевское "Динамо" будет представлено в FIFA 19

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"Динамо" будет в FIFA 19
"Динамо" будет в FIFA 19

В популярном компьютерном футбольном симуляторе FIFA 19, который поступит в продажу 28 сентября, среди других клубов будет представлено и киевское "Динамо".

Об этом официально сообщили в киевском клубе.

"EA получила полную лицензию нашего клуба, то есть в игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов. Наши болельщики смогут играть родной командой во всех игровых режимах в FIFA. Также в этом году в FIFA 19 Ultimate Team каждый сможет выбрать эмблему и игровую форму ФК "Динамо Киев", покупать в свою виртуальную команду динамовцев", – говорится в сообщении "Динамо".

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FIFA 19 и поступит в продажу во всем мире 28 сентября 2018 года в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

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Теги: Новости спорта Футбол Динамо Киберспорт
Источник: 24 Канал
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