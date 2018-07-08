Киевское "Динамо" не смогло обыграть малоизвестный швейцарский клуб

"Динамо" не удалось вырвать победу у "Люцерна". Более того, киевлянам пришлось спасать ничью в товарищеском поединке со швейцарским клубом.

Счет открыли уже после перерыва. На 59-й минуте Гретер вывел "Люцерн" вперед. Читайте также: В ФИФА передумали наказывать хорватского футболиста Виду за возглас "Слава Украине!" Отыгралось "Динамо" благодаря роскошному голу Артема Беседина. Нападающий мощным ударом с дальней дистанции восстановил паритет. Так матч и завершился – 1:1. Следующий соперник "Динамо" на сборе в Австрии – румынский "Ботошани". Матч запланировали на понедельник, 9 июля.