Киевское "Динамо" не смогло обыграть малоизвестный швейцарский клуб

Киевское "Динамо" не смогло обыграть малоизвестный швейцарский клуб87 Читати новину українською
"Динамо" не удалось вырвать победу у "Люцерна". Более того, киевлянам пришлось спасать ничью в товарищеском поединке со швейцарским клубом.
Счет открыли уже после перерыва. На 59-й минуте Гретер вывел "Люцерн" вперед.
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Отыгралось "Динамо" благодаря роскошному голу Артема Беседина. Нападающий мощным ударом с дальней дистанции восстановил паритет. Так матч и завершился – 1:1.
Следующий соперник "Динамо" на сборе в Австрии – румынский "Ботошани". Матч запланировали на понедельник, 9 июля.
Источник: 24 канал
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