Киевское "Динамо" отдало в аренду полузащитника в клубе из Саудовской Аравии

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун продолжит карьеру в клубе "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии.

По сообщению аравийского клуба, Корзун перешел к ним на правах аренды. Срок сделки – один год.

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إدارة #الفتح تتفق مع لاعب "دينامو كييف" ، الدولي البيلاروسي "كورزون" بنظام الإعارة لمدة عام . pic.twitter.com/ekhzRpqNdA — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) 24 січня 2019 р.

Стоит отметить, что за "Аль-Фатех" выступает еще один арендованный у "Динамо" игрок. Речь идет о вратаря Максима Коваля.

Никита Корзун – белорусский полузащитник. Перешел в киевское "Динамо" зимой 2016 года за 750 тысяч евро из минского "Динамо". Однако стать основным в составе киевлян не сумел, поэтому летом 2018 года отправился в аренду в минский клуб.

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