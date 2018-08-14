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Киевское "Динамо" представило новичков: фото

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Супряга и Буэно стали игроками "Динамо"
Супряга и Буэно стали игроками "Динамо" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" представило журналистам Витора Фрежарина Буэно и Владислава Супрягу – двух недавних новичков команды Александра Хацкевича.

Напомним, что до "Динамо" Буэно выступал за бразильский "Сантос", а Супряга был игроком "Днепр-1".

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"Я очень счастлив быть игроком "Динамо". Это для меня большая честь. Тем более, что это шанс играть в еврокубках. Надеюсь, что своей игрой я заслужу уважение болельщиков "Динамо" и помогу клубу достичь значительных успехов", – прокомментировал свое представление бразилец.

Буэно стал игроком "Динамо"

"Буду стараться как можно скорее попасть в состав первой команды и конечно же, хочу помочь "Динамо" выиграть трофеи", – отметил молодой украинский форвард.

Супряга будет выступать за "Динамо" под 89-м номером

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что он ожидает от новичков.

"Витору нужно время. Здесь достаточно высокая конкуренция на его позиции, и в моем понимании, каждый, кто приходит в "Динамо" – должен усиливать команду. Первоочередная задача нашего тренерского штаба – помочь ему быстрее адаптироваться. А то, что он искусный футболист, он уже показывает на тренировках. Все придет со временем", – рассказал Хацкевич.

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"Владиславу на самом деле достаточно много внимания уделяется в прессе. Но это не потому, что он перешел в "Динамо". Мы достаточно давно за ним наблюдаем. Тот уровень игры, что Влад показал на Евро U-19, свидетельствует о том, что у него хорошее будущее. Парень достаточно умный, у него много нужных в футболе качеств. Опять таки, наша задача – раскрыть эти качества. Он знает куда пришел, он знает наши традиции. Надеюсь, все получится. Желаю ему успеха", – отметил тренер "Динамо".

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Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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