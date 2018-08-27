Киевское метро изменит работу станций 28 августа: детали

Киевский метрополитен сообщил об изменениях в работе станций, во вторник, 28 августа из-за футбольного матча между киевским "Динамо" и амстердамским "Аяксом".

Об этом информирует КП "Киевский метрополитен".

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Во вторник, 28 августа, с 21 по 22 час:

• станция "Олимпийская" не будет работать;

• станция "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход;

• станция "Дворец спорта" будет закрыта на выход.



На эти станции вход может быть ограничен после 23:30.



Особенность режима работа станций метро

Отметим, метрополитен продлит работу на час – последние поезда в центре города отправятся примерно в 1:15 ночи.

Матч между "Динамо" и "Аяксом" состоится на стадионе "Олимпийский" 28 августа в 22 часа. Это ответный матч в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.