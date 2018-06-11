Киевское метро полностью обновит аудиообъявления в вагонах поездов

Киевское метро планирует полностью обновить аудиобъявления, которые звучат в вагонах. Сейчас уже начата запись аудио.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции "Петровка" на "Почайну", диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания,

– рассказала советник начальника метрополитена Наталка Макогон.

Отмечается, что во время подбора контента руководствовались такими факторами, как как независимость от человеческого фактора, доступ к профессиональному оборудованию при записи и обработке голоса, наличие авторских прав и качественный продукт.

"После рассмотрения ряда предложений, мы поняли, что лучше обратиться к профессионалам и лидерам рынка в данном сегменте. Компания согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе", – добавляет представитель подземки.

Уже создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановках и тому подобное. Во всех поездах эти записи появятся в течение следующих двух недель, начиная с синей линии. Английский вариант, как и раньше, озвучивается носителем языка.