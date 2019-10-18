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      Киевского маньяка отправят в психбольницу

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      Подозреваемый пойдет в больницу
      Подозреваемый пойдет в больницу / Иллюстративное фото

      Подозреваемому в серийных нападениях на людей в Киеве избрана мера пресечения. Днепровский районный суд столицы 18 октября одобрил мужчине принудительное размещение в психиатрическом учреждении.

      Об этом ходатайствовала Киевская прокуратура номер 4, она и рассказала о результатах суда на официальном сайте.

      Подробнее о маньяке, который с ножом нападал на мужчин: он уже судимый за два убийства

      Мужчину, которого подозревают в причастности к ряду нападений на людей в Днепровском районе Киева, отправят в "психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение".

      Маніяк
      Вероятный "киевский маньяк" / Фото ГПУ

      Пресс-служба Днепровского райсуда Киева сообщила, что подозреваемого в психиатрическом заведении будут содержать до 15 декабря.

      Подозреваемый Кулешов Дмитрий Ильич помещен в Киевскую городскую психоневрологическую больницу № 3 сроком на 60 дней, то есть до 15 декабря 2019 года,
      – говорится в сообщении суда.

      Читайте также: В Киеве обнаружили частную клинику, где торговали человеческими органами

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева
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