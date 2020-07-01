В Киеве пассажиры заблокировали движение маршрутке и не давали водителю ехать. Виной тому стал маленький котенок, который застрял в моторном отсеке.

Очевидцы отмечают, что с котенком водитель маршрутки ездил целый день. О происшествии рассказали в фейсбук-сообществе "ДТП Киев".

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Внимание киевлян привлекло то, что маршрутка остановилась на дороге и была окружена большим количеством людей. Бампер автобуса был разобран: сначала люди пытались достать животное самостоятельно.

В конце концов извлечь котенок не удалось и на место чрезвычайной ситуации пришлось вызывать службу спасения.

Смотрите видео от очевидцев с места происшествия

В комментариях очевидцы инцидента пишут, что животное в моторном отсеке возили на протяжении всего дня, а водитель на крик не реагировал.

"Он хотел поехать, но мы встали перед маршруткой", – пишут в комментариях.

Отмечают, что животное выжило, хоть вытаскивать его пришлось около четырех часов. Котенка доставили в ветеринарную клинику, он был в состояние шока.