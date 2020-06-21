В одной из многоэтажек Киева 21 июня произошел взрыв. Люди предполагают, что его могла вызвать утечка газа. Вследствие этого повреждены сразу несколько этажей.

Взрыв в киевской многоэтажке: что известно

Взрыв произошел 21 июня в 10:00 в девятиэтажном жилом доме, что расположен на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

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Что известно о пострадавших

Спасатели эвакуировали 21 человека, еще минимум 3 человека находятся под завалами, еще троих уже достали спасатели. По состоянию на 11:00 спасатели нашли под завалами одного мертвого человека. От ГСЧС привлечено 75 человек и 15 единиц техники.

Очевидец событий рассказал, что услышал сильный взрыв, а когда посмотрел в окно, то увидел частично разрушенный соседний дом. На видео можно увидеть, что взрыв повредил пять этажей. Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж.

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В домах напротив выбило окна. А возле разрушенной многоэтажки собрались примерно 150 человек. Также на месте трагедии находятся несколько авто Нацгвардии.

Улица Соломии Крушельницкой, где произошел взрыв в доме: карта

Фото и видео трагедии

В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв / Фото телеграм-канала Teza, "Харьков 1654", ГСЧС, КГГА



Спасатели эвакуировали 21 человека: смотрите видео

Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж: смотрите видео

На месте происшествия работают спасатели: смотрите видео

Последствия взрыва в многоэтажке: смотрите видео

Спасатели продолжают искать людей под завалами: смотрите видео