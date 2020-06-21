В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв, один человек погиб – фото, видео
В одной из многоэтажек Киева 21 июня произошел взрыв. Люди предполагают, что его могла вызвать утечка газа. Вследствие этого повреждены сразу несколько этажей.
Взрыв в киевской многоэтажке: что известно
Взрыв произошел 21 июня в 10:00 в девятиэтажном жилом доме, что расположен на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Об этом сообщили на сайте ГСЧС.
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Что известно о пострадавших
Спасатели эвакуировали 21 человека, еще минимум 3 человека находятся под завалами, еще троих уже достали спасатели. По состоянию на 11:00 спасатели нашли под завалами одного мертвого человека. От ГСЧС привлечено 75 человек и 15 единиц техники.
Очевидец событий рассказал, что услышал сильный взрыв, а когда посмотрел в окно, то увидел частично разрушенный соседний дом. На видео можно увидеть, что взрыв повредил пять этажей. Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж.
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В домах напротив выбило окна. А возле разрушенной многоэтажки собрались примерно 150 человек. Также на месте трагедии находятся несколько авто Нацгвардии.
Улица Соломии Крушельницкой, где произошел взрыв в доме: карта
Фото и видео трагедии
В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв / Фото телеграм-канала Teza, "Харьков 1654", ГСЧС, КГГА
Спасатели эвакуировали 21 человека: смотрите видео
Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж: смотрите видео
На месте происшествия работают спасатели: смотрите видео
Последствия взрыва в многоэтажке: смотрите видео
Спасатели продолжают искать людей под завалами: смотрите видео