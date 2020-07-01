На Киевщине в медицинские учреждения не поступили аппараты искусственной вентиляции легких, за которые уже заплатили более 10 миллионов гривен. Полиция проводит расследование.

За аппараты заплатили 10 миллионов

Из-за срыва закупок председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин инициировал расследование. Об этом сообщила пресс-служба КОДА в фейсбуке.

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Национальная полиция Украина должна как можно быстрее принять все меры, чтобы вернуть бюджетные средства и наказать виновных. Со своей стороны, КОДА будет способствовать расследованию и предоставлять правоохранителям всю необходимую помощь,

– отметил Василий Володин.

Куда делись деньги

Департамент здравоохранения передал 100% предоплату ООО "Лиртон Групп" еще в конце апреля. За 15 аппаратов искусственной вентиляции легких заплатили 10,5 миллиона гривен.

Аппараты ИВЛ должны были поступить в больницы еще в мае

Аппараты должны были попасть в медучреждения до 25 мая. Однако их до сих пор в больницах нет, да и денег не вернули.

Из-за сорванных закупок медицинские учреждения Киевщины остались без необходимого оборудования. Областная власть была вынуждена решать проблему с привлечением бизнеса и искать другие каналы поставок,

– сообщили в ОГА.

4 мая руководителя Департамента, который заключил соглашение, уволили за несоответствие должности. Также против него возбуждено уголовное производство за злоупотребление служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования.