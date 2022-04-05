Уголовные дела возбудили и против мародеров, это тоже военные преступления. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Это и мародерство, и те преступления, которые совершают орки на наших территориях,

– добавил Монастырский.

Комментируя преступления россиян на освобожденных территориях, Монастырский отметил, что Нацполиция, СБУ и прокуратура совместно работают над фиксацией доказательств и установлением лиц, которые могли их совершать.

Проверяют оккупантов, взятых в плен

Министр добавил, что тех, кого захватили в плен, идентифицируют и фильтруют. Этим занимается СБУ и военная служба правопорядка. После этого их передадут в Минюст, в частности, в те учреждения, где их будут содержать и допрашивать.

Монастырский убежден, что эту работу удастся организовать и сделать, но это не быстрый результат.

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