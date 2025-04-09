Преступника осудили на 15-летнее заключение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о преступнике в Обуховском районе

В сообщении говорится, что 14 августа в полицию Обухова поступили видеофайлы от малолетней девочки, которая рассказала о сексуальном насилии в отношении нее. Как оказалось, 57-летний дедушка пользовался возможностью уединения с внучкой и совершал действия сексуального характера.

Задержание преступника у него дома / Кадры полиции Киевской области (скриншоты с видео)

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Тогда нарушителю грозило до 15 лет лишения свободы за содеянное. Утром 9 апреля появилась информация о том, что насильник получил обещанное наказание.

Сейчас, приговором Обуховского районного суда Киевской области мужчина осужден на 15 лет лишения свободы,

– сообщили в полиции.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый в течение 2019-2023 годов неоднократно насиловал внучку, а также совершал действия развратного характера в отношении нее.