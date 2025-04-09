В Киевской области мужчина, который насиловал свою 13-летнюю внучку, загремел за решетку
- Житель Обухова приговорен к 15 годам заключения за сексуальное насилие над 13-летней внучкой.
- Полиция нашла дневник девочки и другие доказательства, которые подтверждают преступления, совершенные в течение 2019-2023 годов.
Суд вынес приговор жителю Обухова, который совершал сексуальное насилие в отношении своей 13-летней внучки. Во время обысков у злоумышленника нашли дневник девочки с описанием всех событий и другие доказательства преступлений.
Преступника осудили на 15-летнее заключение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
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Что известно о преступнике в Обуховском районе
В сообщении говорится, что 14 августа в полицию Обухова поступили видеофайлы от малолетней девочки, которая рассказала о сексуальном насилии в отношении нее. Как оказалось, 57-летний дедушка пользовался возможностью уединения с внучкой и совершал действия сексуального характера.
Задержание преступника у него дома / Кадры полиции Киевской области (скриншоты с видео)
Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Тогда нарушителю грозило до 15 лет лишения свободы за содеянное. Утром 9 апреля появилась информация о том, что насильник получил обещанное наказание.
Сейчас, приговором Обуховского районного суда Киевской области мужчина осужден на 15 лет лишения свободы,
– сообщили в полиции.
Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый в течение 2019-2023 годов неоднократно насиловал внучку, а также совершал действия развратного характера в отношении нее.