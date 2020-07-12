В Дарницком районе Киева 11 июня загорелась свалка. Огонь ликвидировали 2 единицы спасательной техники и 11 пожарных.

Тушение осложняло отсутствие на территории водоснабжения. Об этом сообщили на странице ГСЧС в фейсбуке.

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Чтобы ликвидировать пожар сотрудники ГСЧС проложили дополнительные рукавные линии до ближайшего озера, чтобы провести забор воды.

Пожар вспыхнул в 20:20, уже через полтора часа спасателям удалось локализовать возгорание, а в 00:07 – полностью его потушить. Погибших и пострадавших нет. Причиной возникновения пожара будут заниматься правоохранители.

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На Киевской свалке вспыхнул пожар / Фото ГСЧС