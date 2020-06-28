Синоптики предупредили об угрозе паводков на Киевщине и Одесщине. Вода в реках Днестр и Припять может подняться до отметки начального затопления.

Кроме того, 28 июня ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы, что на Закарпатье. Об этом сообщает ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

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Где могут образоваться паводки

Синоптики предупредили о подъеме уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области . Вода может подняться на 0,2 – 0,5 метра.

. Вода может подняться на 0,2 – 0,5 метра. Также на реках бассейна Припяти Киевской области ожидаются подъемы уровней воды. Из-за этого возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле села городского типа Любешов.

Также 28 и 29 июня возможно затопление в населенных пунктах Беляевского района Одесской области:

село Яськи;

город Беляевка;

автомобильной дороги Одесса – Рени.

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Какой будет погода 28 и 29 июня

Запад и Север Украины накроют дожди. Без осадков будет в восточных, центральных областях и на Юге. А вот 29 июня ситуация кардинально измениться. Дожди и град накроют восточные и северные регионы. Тогда на Западе Украины будет тепло и солнечно.