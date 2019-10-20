Киевскую ОГА возглавит харьковский бизнесмен Чернышев: что о нем известно

Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышева новым председателем Киевской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Отметим, что сегодня экс-глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Его в июле назначил президент Владимир Зеленский – 18 октября с этой даты прошло 100 дней. Причин своего решения пока Бно-Айриян не объяснил.

Отставка главы Киевской областной государственной администрации стала первой среди назначенных президентом Зеленским представителей власти в регионах. Среди высших чиновников второй – после экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

Сергей Лещенко сообщает, что Алексей Чернышев – известный харьковский бизнесмен.

По словам Лещенко, Чернышев якобы связан с депутатом от оппозиционной платформы "За жизнь" Александром Фельдманом, а также с олигархом Игорем Коломойским.

Что известно об Алексее Чернышове и его имуществе?

Он родился 4 сентября 1977 в года Харькове, имеет экономическое и юридическое высшее образование.

В 2004 году Чернышев стал вице-президентом по развитию, с ноября 2005 – назначен президентом Концерна и группы АВЭК. С 2008 по 2013 был председателем наблюдательного совета концерна и группы АВЭК. В 2017 году Алексей Чернышев выкупил долю в концерне, став управляющим партнером и акционером АВЭК. Как сообщали СМИ, в октябре 2017 года Ашан Ритейл Украина продал свою долю в украинской сети Фуршет инвестиционной компании VI2-Partners, соучредителем которой является Чернышев.

Чернышев задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 5,7 миллиона гривен, земельный участок в селе Романков Обуховского района стоимостью 450 тысяч гривен и жилой дом стоимостью 944 тысячи гривен. Его жена Светлана владеет квартирой в Никополе стоимостью 116 тысяч гривен.

Кроме того, в собственности у пары четыре автомобиля – Land Rover Autobiography 2018 г.в., Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 г.в., Skoda Octavia А5 2010 г.в. и Land Rover 2010 г.в.

В собственности у Алексея Чернышева также акции и многочисленные корпоративные права. Он является конечным бенефициаром как зарегистрированных в Украине, так и компаний, находящихся на Кипре, Британских Виргинских островах и Австрии. Также Чернышев с женой владеют коллекцией часов, драгоценностями, коллекцией книг и картин.

В 2018 году Чернышев задекларировал 2,2 миллиона гривен полученного за рубежом дохода. Его жена Светлана задекларировала 185 тысяч гривен зарплаты в университете имени Тараса Шевченко в Киеве. Кроме того, в 2018 году доход Чернышева от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 19,5 миллиона гривен, а у его жены – 4,1 миллиона гривен.

С наличных средств глава киевской ОГА задекларировал 750 тысяч долларов, а его жена – 115 тысяч долларов. Также Чернышев занял третьим лицам более 6 миллионов гривен.