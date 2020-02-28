Киевсовет изменил правила пользования метро: детали
На пленарном заседании Киевского городского совета 27 февраля 62 депутата поддержали новые правила пользования столичным метро. Отныне в метрополитене Киева можно бесплатно провозить музыкальные инструменты в чехлах.
Депутаты городского совета внесли изменения в правила пользования метрополитеном. Это правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка, сообщили на сайте Киевского метрополитена.
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Соавтор решения и депутат Киевсовета Виктория Муха отметила, что такие изменения очень важны, ведь преподаватели, студенты, музыканты регулярно перевозят свои музыкальные инструменты и вынуждены платить за это.
Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот пробел,
– объяснила Виктория Муха.
К слову, в ноябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метрополитеном.
Согласно новым правилам, в столичном метро запрещено:
- попрошайничать;
- расклеивать рекламу;
- заниматься агитацией;
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах;
- проводить массовые мероприятия на станциях.
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