Киевсовет изменил правила пользования метро: детали

На пленарном заседании Киевского городского совета 27 февраля 62 депутата поддержали новые правила пользования столичным метро. Отныне в метрополитене Киева можно бесплатно провозить музыкальные инструменты в чехлах.

Депутаты городского совета внесли изменения в правила пользования метрополитеном. Это правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка, сообщили на сайте Киевского метрополитена.

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Соавтор решения и депутат Киевсовета Виктория Муха отметила, что такие изменения очень важны, ведь преподаватели, студенты, музыканты регулярно перевозят свои музыкальные инструменты и вынуждены платить за это.

Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот пробел,

– объяснила Виктория Муха.

К слову, в ноябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метрополитеном.

Согласно новым правилам, в столичном метро запрещено:

попрошайничать;

расклеивать рекламу;

заниматься агитацией;

осуществлять предпринимательскую деятельность;

громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах;

проводить массовые мероприятия на станциях.

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