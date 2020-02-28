16:15
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Киевсовет изменил правила пользования метро: детали

      - Читати новину українською

      На пленарном заседании Киевского городского совета 27 февраля 62 депутата поддержали новые правила пользования столичным метро. Отныне в метрополитене Киева можно бесплатно провозить музыкальные инструменты в чехлах.

      Депутаты городского совета внесли изменения в правила пользования метрополитеном. Это правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка, сообщили на сайте Киевского метрополитена.

      Важно: В Киеве установят дефибрилляторы на всех станциях метро

      Соавтор решения и депутат Киевсовета Виктория Муха отметила, что такие изменения очень важны, ведь преподаватели, студенты, музыканты регулярно перевозят свои музыкальные инструменты и вынуждены платить за это.

      Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот пробел,
      – объяснила Виктория Муха.

      К слову, в ноябре 2019 года Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метрополитеном.

      Согласно новым правилам, в столичном метро запрещено:

      • попрошайничать;
      • расклеивать рекламу;
      • заниматься агитацией;
      • осуществлять предпринимательскую деятельность;
      • громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах;
      • проводить массовые мероприятия на станциях.

      О том, как изменятся цены на проездные билеты в Киеве с 1 апреля – читайте в материале 24 канала.

      26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Италии: результаты анализов подтвердили
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Киева Метро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:55 Кто потенциально может стать премьером вместо Гончарука: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 15:02 Что происходит в Сирии: 5 вопросов о конфликте России и Турции
      Анатолій Максимов
      сегодня , 10:00 Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 11:07 Мифы об инвестициях на фондовом рынке
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук