Киевсовет провалил голосование за создание музея на Почтовой (Инфографика)

7 июня во время пленарного заседания депутаты Киевсовета не поддержали проект решения, который предусматривал создание музея истории Киева вместо строительства торгового центра на Почтовой площади.

Документ авторства председателя фракции "Объединение "Самопомич" Сергея Гусовского набрал 56 голосов за из 61-го необходимого.

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Документ предполагал инициирование прекращения договора с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади ООО "Хэнсфорд-Украина" и принятие объекта незавершенного строительства в коммунальную собственность Киева. Также в документе шла речь о продолжении выполнения археологических работ и проведении открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея. Отметим, что весомую часть проекта решения сформулировали на основе предложений от Музея истории Киева: ученые и историки выработали конструктивные идеи по организации будущего музея.

В то же время председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры Виктория Муха презентовала ряд поправок к проекту решения, которые нивелировали всю суть документа. К примеру, речь шла о замене понятий с "инициировать прекращение договора" на "изучить возможность инициирования прекращения договора". Предложения Виктории Мухи вызвали в зале дискуссию и распределили голоса депутатов. В результате, за создание музея на Почтовой площади проголосовали фракции "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Единство" и ВО "Свобода". В свою очередь, депутаты провластной фракции "Солидарность" за проект решения не голосовали (или воздержались от голосования), что и обеспечило документу "провал".

Сергей Гусовский заявил, что "неподдержка" проекта решения по созданию музея на Почтовой – очень показательна и красноречивей, чем любые обещания и декларации. Ведь все, кто не поддерживал этот документ, показали, что для них в приоритете: сохранение прошлого Киева или защита интересов "времен Януковича".

Что я предлагаю делать сейчас? Прошу сохранять спокойствие. Мы имеем право, которое позволяет вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем пленарном заседании. Сегодня, к сожалению, нет городского головы. Он где-то за границей. У него, видимо, есть более важные дела. Он вернется и мы увидим его голосование. Чтобы никто потом не говорил, что неизвестно, кого он поддерживал. Возможно, городской голова и поддерживает это решение...

– прокомментировал событие депутат.

Сергей Гусовский также призвал киевлян не идти на провокации. Но обратился к жителям столицы с просьбой поддержать сохранение исторического Киева во время предстоящего пленарного заседания.

"Я надеюсь, что наш родной город в конце концов выйдет на улицу и поймет, что если община не выходит, то "крысы" голосуют и принимают нужное им решение", – резюмировал депутат.

Добавим, что 19 апреля за проект решения о создании музея на Почтовом депутаты проголосовали в первом чтении.

Напомним, 7 июня под стенами Киевсовета состоялась общественная акция "День неравнодушия" в поддержку создания музея на Почтовой площади. Во время мероприятия киевляне получили входные билеты, встали в очередь и прошли через символический вход в будущий музей.

Подробнее о развитии событий на Почтовой – читайте здесь.