Киевсовет рассмотрит согласованный проект решения по артефактам, найденным на Почтовой площади

Киевский городской совет на своем заседании в четверг, 21 июня, рассмотрит согласованный проект решения относительно сохранения артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади.

После консультаций между мэром Киева Виталием Кличко и главой фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете Сергеем Гусовским относительно ситуации, которая сложилась с археологическими раскопками на Почтовой площади, был наработан совместный проект решения, передает пресс-служба политсилы. Цель документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация на этом месте общественного пространства. Соавторами проекта решения "Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве" и музеефикации объектов культурного наследия" городской голова и председатель фракции "Объединение "Самопомич" призвали выступить все 5 фракций в Киевсовете.

Это решение позволит исключительно в рамках закона продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой площади, чтобы сохранить найденные археологические артефакты для будущих поколений,

– отметил Виталий Кличко.

Сергей Гусовский заявил, что наработанный документ должен объединить сессионный зал Киевсовета, а его принятие – сдвинуть вопрос с мертвой точки. "Этот документ содержит важные для создания будущего музея пункты, поэтому мы имеем все для того, чтобы наконец принять судьбоносное для Киева и страны решение", – подчеркнул глава фракции "Самопомич".

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Проектом решения предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, которые подлежат соответствующей консервации и музеефикации на месте, а также провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади. После этого необходимо будет взять на баланс столицы имущество, находящееся на указанном земельном участке.

Также до завершения конкурса по музеефикации и организации публичного пространства Киевский городской совет воздерживается от принятия решений относительно дальнейшего изменения целевого назначения, изменения собственника и/или землепользователя земельного участка, на котором осуществляются археологические раскопки.

Исходя из того, что на сегодня в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади, проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

Вместе с тем, городской голова отметил, что на сегодня существует ряд проблем, которые препятствуют проведению дальнейших раскопок. Одной из них является необходимость разработки альтернативного проекта укрепления Почтовой площади.

"Существующие конструкции должны быть укреплены, поскольку есть реальная опасность не только для археологов, но и для киевлян, которые приходят отдыхать на Почтовую площадь. В связи с этим управлением сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Департамента культуры Киевской городской государственной администрации внесено предписание о прекращении выполнения каких-либо работ на указанном памятнике", – добавил он.