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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Киевсовет собирается запретить ночную продажу алкоголя в столице

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Ранее решение относительно стационарных магазинов носило скорее рекомендательный характер
Ранее решение относительно стационарных магазинов носило скорее рекомендательный характер / dpchas.com.ua

В Киевсовете зарегистрирован проект решения об ограничении продажи алкоголя в стационарных магазинах с 23:00 до 10:00. Ранее решение относительно стационарных магазинов носило скорее рекомендательный характер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат и советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

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Этот проект решения подготовлен на основании принятого Верховной Радой законопроекта 3149, который дает полномочия городам самим определять режим продажи алкоголя, исходя из решения городского совета,
– отмечает он.

Сообщается, что проект решения в Киевсовет подал мэр столицы Виталий Кличко при поддержке всех фракций, представители которых так же поставили свои подписи.

Это решение Киевсовета позволит штрафовать нарушителей, поскольку такая санкция предусмотрена принятым законом.

"Кроме этого, мы понимаем, что в действующий закон в будущем будет необходимо вносить изменения с целью ужесточения наказания для нарушителей. Одним из примеров такого наказания может быть увеличение размера штрафа, также необходимо дать полномочия городам аннулировать лицензию по продаже алкоголя в случае невыполнения решения горсовета", – добавил Белоцерковец.

Напомним, 23 апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым предусмотрено право местной власти самовольно устанавливать ограничения продажи алкоголя в определенное время суток.

Теги: Новости политики Киеврада Виталий Кличко Алкоголь Новости Киева
Источник: 24 канал
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