Киевсовет собрался после 5 месяцев простоя: о чем говорили

Депутаты Киевского городского совета 24 октября смогли собраться для проведения заседания после пятимесячного перерыва. Из фракции "Солидарность" вышли 4 депутата, а из "Батькивщины" – 3.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в зале зарегистрировался 71 депутат из 120, пишет "Интерфакс-Украина". Он поблагодарил присутствующих, что они смогли прибыть на сессию, несмотря на "политическую турбулентность".

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Мэр Киева отметил, что на заседании нужно принять бюджет столицы на 2020 год. Приоритетным вопросом также является подготовка Киева к отопительному сезону, который, как утверждает мэр, начнется в пятницу, 25 октября.

Первыми тепло начнут получать учреждения социальной сферы, больницы, детские сады и школы. На полный запуск системы теплоснабжения по процедуре нам необходимо 10 дней,

– сказал Кличко.

Кличко напомнил, что в Киеве самая большая в Европе система централизованного снабжения теплоэнергии.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов объявил, что из фракции "Солидарность" вышли 4 депутата:

Пабат Александр;

Петровец Олег;

Сагайдак Илья;

Харченко Александр.

Кроме того, еще 3 депутата вышли из фракции "Батькивщина":

Ваган Товмасян;

Сергей Рымаренко;

Сергей Палладий.

Все эти депутаты теперь считаются внефракционными.

Почему Киевсовет так долго не собирался?

Последний раз Киевсовет собирался на заседание 16 мая. Виталий Кличко заявлял, что депутатов подкупают, чтобы они бойкотировали заседание. Заседание 12 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума, а в ходе консультаций все председатели фракций Киевсовета договорились продолжить работу 19 сентября.

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19 сентября в зале Киевсовета зарегистрировались только 38 депутатов, тогда как для кворума нужен 61 депутат. Поэтому Кличко обратился в Верховную Раду относительно его роспуска и назначения досрочных выборов в столице.

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