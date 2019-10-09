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      Киевстар будет предоставлять цифровые решения для развития Харькова

      22 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / agravery.com

      9 октября 2019 года крупнейший национальный оператор Украины и Харьковский городской совет подписали соответствующий Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города

      "Сегодня жители городов стремятся получать большинство услуг так, чтобы как можно меньше контактировать с различными структурами – экономить таким образом свое время и ресурсы, – рассказал Александр Комаров, президент Киевстар. – И здесь единственное возможное решение – перевести услуги в онлайн и дать гражданам инструменты для доступа к ним. Я очень рад, что в Украине эти процессы набирают обороты и Киевстар может участвовать в развитии городов, предоставляя для этого свою экспертизу и современные цифровые сервисы. С ними жизнь горожан становится легче, удобнее и безопаснее".

      Для запуска инновационных проектов для жителей Харькова Киевстар планирует использовать новейшие информационные и телекоммуникационные технологии.

      Среди них:

      • IoT-сервисы для управления городским коммунальным транспортом;
      • системы для учета и контроля использования ресурсов;
      • облачные решения для оптимизации расходов на эксплуатацию IT-инфраструктуры организаций;
      • статистические данные на основе Big Data для содействия развитию инфраструктуры города, оптимизации его энергоэффективности, анализа демографического и туристического потоков в регионе;
      • мобильные финансовые услуги, которые обеспечат:

      1. возможность оплаты проезда путем отправки SMS-сообщения и пополнение электронных транспортных билетов с баланса мобильного телефона;

      2. поддержку в клиентском мобильном приложении Киевстар дополнительных функций, такких как оплата проезда в городском электротранспорте и коммунальные услуги;

      3. рост безналичных расчетов на предприятиях города за счет оплаты с баланса мобильного телефона, в том числе с использованием технологии бесконтактных NFC-платежей и использованием QR-кодов.

      4. доступ к электронным порталам города с использованием услуги Mobile ID.

      Харьков стал уже пятым городом Украины, с которым Киевстар плодотворно сотрудничает по вопросам внедрения инновационных проектов для населения. Различными цифровыми сервисами оператора уже успешно пользуются жители Днепра, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова
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