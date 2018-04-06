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"Киевстар" тоже запустил 4G

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"Киевстар" запустил 4G / Фото из открытых источников

6 апреля мобильный оператор "Киевстар" запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G. Эта услуга будет доступна для пользователей в 20 украинских городах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстара".

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Итак, 4G от Киевстар должен появиться в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, а также в Заливе, Каролино-Бугаз Кирилловке, Ясиня, Полянице, Чопе, Рава-Русской, Старовойтовом, Краковце , Устилуге, Шегинях.

Были установлены более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где сеть наиболее загружена. Также ожидается запуск 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября текущего года.

Напомним, 30 марта два украинских оператора Vodafone и lifecell заявили о запуске сети 4G в Украине. Только за неделю услугой 4G-интернета воспользовалось миллион украинцев.

Теги: Интернет
Источник: 24 Канал
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