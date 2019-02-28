"Киевстар" запустит SMS-оплату за проезд в транспорте Львова

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" презентовали запуск услуги смс-оплаты проезда на городском коммунальном транспорте во Львове для абонентов предоплаты с 5 марта 2019 года.

В пресс-службе оператора отметили, что в Ивано-Франковске, где сервис работает с октября 2018 года, количество пользователей ежемесячно увеличивается минимум на 23 процента.

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Кроме удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем осуществляемых платежей,

– говорится в пресс-релизе компании.

Компания также реализовала смс-оплату проезда на городском транспорте в Виннице.

Оплата проезда осуществляется с помощью услуги "Смарт деньги". Пользователю достаточно отправить SMS с кодом соответствующего маршрута на номер услуги и через 1-2 минуты поступит сообщение о подтверждении оплаты проезда. В таком случае оплата SMS не взимается. Пассажир оплачивает только стоимость проезда, которая списывается с его мобильного счета.