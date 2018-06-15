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"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз"

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"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз"
"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз" / Иллюстративное фото

"Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" о признании заключенными договора о поставках природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Нафтогаз Украины" постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 № 187 положено спецобязательство по поставкам природного газа. Действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права НАК "Нафтогаз Украины" отказать КП "Киевтеплоэнерго" в заключении договоров поставки природного газа", – сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Петр Пантелеев убежден, что "неуступчивость" Нафтогаза "в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба".

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"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня до сих пор окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", – сказал Петр Пантелеев.

В сообщении КГГА отмечается, что с мая текущего года исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".
"Нафтогаз" отказал КП "Киевтеплоэнерго" в заключении соглашения: газопоставляющая компания заявляет, что соглашение будет заключено только после того, как городское предприятие согласится взять на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг – ОАО "Киевэнерго".
Задолженность ОАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет почти 5 миллиардов гривен.

Теги: Новости Киева Нафтогаз Киевэнерго
Источник: 24 Канал
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