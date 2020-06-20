Кандидата от команды Зеленского на должность городского головы Киева назовут через несколько недель. Но в любом случае Киеву нужен хороший менеджер, способный эффективно использовать большой столичный бюджет.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 19 июня говорил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет 24 канал.

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Когда будет кандидат в меры Киева от Зеленского

По словам представителя ОП, среди кандидатов от команды Владимира Зеленского на пост мэра Киева есть не только депутаты. Он также заверил, что предварительные встречи с президентом кандидаты уже прошли.

Мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом,

– сказал Тимошенко.

Возможна ли победа в первом туре

Тимошенко считает, что борьба на выборах мэра Киева будет происходить между действующим мэром Кличко и кандидатом от команды Зеленского.

Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур, фактически, будет,

– признал представитель ОП.

И добавил, что искренне верит в то, что представитель "Слуги народа" "победит и станет руководителем столицы".

Какой руководитель нужен Киеву

Заместитель председателя ОП заявил, что Киеву нужен "действительно хороший менеджер".

Бюджет огромен. Поступления в бюджет Киева огромны. Но все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги немного деваются,

– отметил Кирилл Тимошенко.

И подытожил: именно поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать во все потребности, имеющиеся у города.