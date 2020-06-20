Киеву нужен хороший менеджер, потому что бюджет огромный, а деньги куда-то деваются, – ОП
Кандидата от команды Зеленского на должность городского головы Киева назовут через несколько недель. Но в любом случае Киеву нужен хороший менеджер, способный эффективно использовать большой столичный бюджет.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 19 июня говорил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет 24 канал.
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Когда будет кандидат в меры Киева от Зеленского
По словам представителя ОП, среди кандидатов от команды Владимира Зеленского на пост мэра Киева есть не только депутаты. Он также заверил, что предварительные встречи с президентом кандидаты уже прошли.
Мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом,
– сказал Тимошенко.
Возможна ли победа в первом туре
Тимошенко считает, что борьба на выборах мэра Киева будет происходить между действующим мэром Кличко и кандидатом от команды Зеленского.
Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур, фактически, будет,
– признал представитель ОП.
И добавил, что искренне верит в то, что представитель "Слуги народа" "победит и станет руководителем столицы".
Какой руководитель нужен Киеву
Заместитель председателя ОП заявил, что Киеву нужен "действительно хороший менеджер".
Бюджет огромен. Поступления в бюджет Киева огромны. Но все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда-то эти деньги немного деваются,
– отметил Кирилл Тимошенко.
И подытожил: именно поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать во все потребности, имеющиеся у города.