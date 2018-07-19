Киеву предлагают помолиться за доступный транспорт: новое явление набирает обороты в Facebook

С 14 июля в Киеве цены на проезд в общественном транспорте выросли вдвое. В связи с этим в соцсети Facebook создали мероприятие "Молитва за снижение цен". К нему уже присоединились более 1600 человек, а заинтересованных еще больше – более 7000 пользователей.

Организаторы "Молитвы за снижение цен на общественный транспорт в Киеве" зовут киевлян прийти 5 августа в 11:00 в Киево-Печерскую Лавру.

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Киевлянам предлагают принять участие в "Молитве за снижение цен в транспорте"

Достало, что цены на проезд растут, а денег ты больше не зарабатываешь? Нужно ездить на метро и троллейбусе, а теперь это удовольствие только для богатых? Приходи и молись с нами за снижение цен на проезд в общественном транспорте,

– говорится в описании мероприятия.



Жители Киева шутят над высокими ценами на транспорт



К слову, пользователи активно участвуют в обсуждениях, комментируют и рекомендуют "Молитву" своим друзьям.



По словам пользователей, мероприятие состоится при любой погоде



Кроме того, на странице события можно увидеть не одну шутку и мем на тему подорожания проезда в столице. Новые сообщения появляются довольно активно – в среднем с интервалом в несколько минут.



Мероприятие в Facebook неуклонно растет, как и количество сообщений в ней



"Амулеты от кондукторов в продаже?", "Со своим кагором пускают?", "За доллар по 5 будет?", – шутят посетители "Молитвы".

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"Молитва" набрала немалую популярность в Facebook



Стоимость участия в мероприятии не указано, однако на его финансирование организаторы собирают пожертвования – 8 гривен. Именно столько отныне берут за проезд в столичных автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.



Подобное интернет-мероприятие состоится и в Черновцах

Напомним, экс-игроки "Динамо" и игроки сборной Хорватии Огнен Вукоевич и Домагой Вида после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором звучат возгласы "Слава Украине!". После этого, Вукоевича был освобожден от должности и отчислен из делегации в России. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал его на 15 000 швейцарских франков (это примерно 15 000 долларов США). Поэтому, украинские пользователи Facebook провели флешмоб против FIFA, понижая рейтинг сообщества.

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