"Киевводоканал" опубликовал график отключений воды до конца года

Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с этим планируется отключение водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

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Плановые отключения водоснабжения будут проводиться по следующим адресам и следующим графиком:

18 декабря

- с 8:00 до 23:50 – ул. Сверстюка, 52, 52А, 54;

- с 9:00 до 24:00 – ул. Туполева, 5, 24;

20 декабря

- с 11:00 до 24:00 22 декабря – ул. Теслярская, 4, ул. Кайсарова, 15;

- с 9:00 до 23:00 – ул. Тверской тупик, 7;

- 9:00 до 17:00 – Андреевский спуск, 15, 17, 19, 21, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, Андреевская церковь;

- 9: 00 до 23: 30 – ул. Героев Днепра, 41;

21 декабря

- с 20:00 до 9:00 22 декабря – ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101; ул. Петровская, 10, 12; пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9;

- с 9:00 до 24:00 – ул. Метрологическая,12;

- с 19:00 до 10:00 22 декабря – ул. Гетьмана, 34, 36, 38; ул. Тупикова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; ул. Леваневского, 2, 4, 5, 33;

- с 8:00 до 22:00 – ул. Гарматная, 2, 4, 6;

25 декабря

- с 9:00 до 22:00 – Харьковское шоссе, 210, ул. Горловская, 209, 220;

26 декабря

- с 11:00 до 24:00 28 декабря – проспект Академика Глушкова, 8А.