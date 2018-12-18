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      "Киевводоканал" опубликовал график отключений воды до конца года

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      Опубликован график отключений воды в Киеве до конца года
      Опубликован график отключений воды в Киеве до конца года / Christin Hume

      Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с этим планируется отключение водоснабжения.

      Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

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      Плановые отключения водоснабжения будут проводиться по следующим адресам и следующим графиком:

      18 декабря

      - с 8:00 до 23:50 – ул. Сверстюка, 52, 52А, 54;
      - с 9:00 до 24:00 – ул. Туполева, 5, 24;

      20 декабря

      - с 11:00 до 24:00 22 декабря – ул. Теслярская, 4, ул. Кайсарова, 15;
      - с 9:00 до 23:00 – ул. Тверской тупик, 7;
      - 9:00 до 17:00 – Андреевский спуск, 15, 17, 19, 21, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, Андреевская церковь;
      - 9: 00 до 23: 30 – ул. Героев Днепра, 41;

      21 декабря

      - с 20:00 до 9:00 22 декабря – ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101; ул. Петровская, 10, 12; пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9;
      - с 9:00 до 24:00 – ул. Метрологическая,12;
      - с 19:00 до 10:00 22 декабря – ул. Гетьмана, 34, 36, 38; ул. Тупикова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; ул. Леваневского, 2, 4, 5, 33;
      - с 8:00 до 22:00 – ул. Гарматная, 2, 4, 6;

      25 декабря

      - с 9:00 до 22:00 – Харьковское шоссе, 210, ул. Горловская, 209, 220;

      26 декабря

      - с 11:00 до 24:00 28 декабря – проспект Академика Глушкова, 8А.

      Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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