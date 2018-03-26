Кикбоксер: Реванш: вышел украинский трейлер продолжения легендарного экшна
В сети опубликовали украинский трейлер фильма "Кикбоксер: Реванш". Этот фильм – продолжение легендарного боевика 90-х "Кикбоксер".
Главные роли в фильме исполняют мировые звезды кино и спорта: многократный чемпион мира по боксу Майк Тайсон, легенда футбола Рональдиньо, Гафтор Бйорнссон (Грегор "Гора" Клиган из "Игры престолов"), Жан-Клод Ван Дамм ("Универсальный солдат"), Кристофер Ламберт ("Горец").
"Кикбоксер: Реванш". Кадр из фильма
Лента рассказывает об уже известном Курте Слоане, который давно бросил дело своей жизни – чрезвычайно жесткие бойцовские поединки. Он улетел с Тайланда и решил никогда больше не возвращаться на ринг. Но очень скоро появляются люди, которые заинтересованы в другом. Перед Куртом новый вызов – освободить свою любимую и выйти на ринг против боксера-гиганта Монгкута, устроив грандиозную смертельную битву.
Смотрите украинский трейлер фильма:
"Кикбоксер: Реванш" выходит в кинотеатрах Украины с 5 апреля.
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