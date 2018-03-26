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Кикбоксер: Реванш: вышел украинский трейлер продолжения легендарного экшна

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Кикбоксер: Реванш
Кикбоксер: Реванш / Кадр из фильма

В сети опубликовали украинский трейлер фильма "Кикбоксер: Реванш". Этот фильм – продолжение легендарного боевика 90-х "Кикбоксер".

Главные роли в фильме исполняют мировые звезды кино и спорта: многократный чемпион мира по боксу Майк Тайсон, легенда футбола Рональдиньо, Гафтор Бйорнссон (Грегор "Гора" Клиган из "Игры престолов"), Жан-Клод Ван Дамм ("Универсальный солдат"), Кристофер Ламберт ("Горец").

"Кикбоксер: Реванш". Кадр из фильма

Лента рассказывает об уже известном Курте Слоане, который давно бросил дело своей жизни – чрезвычайно жесткие бойцовские поединки. Он улетел с Тайланда и решил никогда больше не возвращаться на ринг. Но очень скоро появляются люди, которые заинтересованы в другом. Перед Куртом новый вызов – освободить свою любимую и выйти на ринг против боксера-гиганта Монгкута, устроив грандиозную смертельную битву.

Смотрите украинский трейлер фильма:

"Кикбоксер: Реванш" выходит в кинотеатрах Украины с 5 апреля.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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