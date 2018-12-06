Кикбоксер Журавлев о конфликте на Азове: времени братских народов не будет, они будут стрелять

Украинский кикбоксер Павел Журавлев, который родился в крымском городе Саки, поделился своим мнением относительно конфликта между Украиной и Россией, который произошел вблизи Керченского пролива.

Журавлев рассказал, какие выводы он сделал из ситуации в Керченском проливе в интервью Tribuna.com. По его словам, он практически всех захваченных офицеров знает лично. Самый старший из них – его однокурсник.

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"Мы понимали тогда: что бы не случилось, свои в своих стрелять не будут. Как в коллективе – можно подраться и послать, но не убивать же. А по украинским катерам были применены артиллерийские установки – попадание в рубку.

Времени братских народов, которое многие пытаются вернуть, уже не будет. Они будут стрелять. И даже, если, по их мнению, и было нарушение, можно вытеснить катера кораблями, но не стрелять же! Такое не применяется. Это важный месседж всем: все по-настоящему", – сказал Журавлев.

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