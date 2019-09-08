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      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня

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      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Путін підставив себе, вимагаючи звільнення Цемаха, чиїми креатурами є нові урядовці та російські сліди в Берліні.

      1. Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду

      новий уряд

      Нинішній Кабінет міністрів – мабуть, найцікавіший по персоналіям за всю історію України. Але цікаво також, чиїми креатурами є нові урядовці…

      Читайте більше про роботу нового Кабінету міністірів

      2. Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе

      вбивство в Берліні

      Минулої п'ятниці, в самісінькому центрі Берліна, сталося вбивство. Кілер застрелив із пістолета колишнього "польового командира" чеченських повстанців, громадянина Грузії.

      Що пише про вбивство в Берліні закордонне видання Bild – читайте тут.

      3. Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео

      пожежа

      Просто посеред тимчасово окупованої Ясинуватої згорів будинок "голови "МВС" так званої "ДНР" Олексія Дикого.

      Більше матеріалів про окуповані території – тут

      4. Для Кремля включают "план "Б"

      путин

      Москва не освободила украинских моряков до 2 сентября, чем вынуждает Антикремлевскую коалицию начать переход к "плану "Б".

      Последние новости по обмену пленными

      5. Цемах на свободе: что это значит для Путина, Украины и дела MH17

      цемах

      Зеленский пошел на явную уступку российскому президенту, но не стоит его за это судить. Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что шантаж Путина удался. Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

      Что известно о боевике Цемахе – читайте здесь

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости России Обмен пленными Владимир Цемах Публикации MH17 Новое Правительство Оккупированные территории
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