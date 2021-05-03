У результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном постраждали вже майже 200 громадян Киргизстану. Кількість жертв сутичок зросла до 34.

Про зростання кількості загиблих та потерпілих громадян Киргизстану повідомила заступниця міністра охорони здоров'я країни Алізе Солтонбекова.

Читайте також Таджикистан і Киргизстан відводять війська із зони конфлікту

Кількість постраждалих та загиблих у Киргизстані продовжує зростати

Кількість постраждалих громадян Киргизстану в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном досягла 183 людей, 34 – померли,

– зазначила Солтонбекова.

За її словами, 99 постраждалих продовжують отримувати лікування, серед них 24 військових, 75 цивільні особи. З 56 постраждалих, які отримують лікування в Бішкеку, один перебуває у дуже важкому стані. Ліків.

За інформацією МВС Киргизстану, всіх загиблих в конфлікті вбили з вогнепальної зброї.

Наслідки сутичок на кордоні

Надзвичайники повідомляють, що в селах Баткенського і Лейлекського районів зруйновані та пошкоджені 78 будинків, 10 АЗС, 8 магазинів, 2 школи, 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 1 дитячий садок і 1 будівля відділу внутрішніх справ.

78 будинків, 10 АЗС, 8 магазинів, 2 школи, 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 1 дитячий садок і 1 будівля відділу внутрішніх справ. Баткенська обласна адміністрація інформує про 60 тисяч 400 громадян, яких евакуювали зі зони конфлікту.

Постраждалі у Таджикистані

За даними місцевих ЗМІ, жертвами конфлікту зі сторони Таджикистану стали 8 – 10 людей, понад 90 отримали поранення.

Водночас офіційних повідомлень від Душанбе наразі немає.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном: основне