В Індії 7 лютого трапилася повінь через сходження величезного льодовика. Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха зросла до 26 людей.

Кількість постраждалих продовжує зростати

Відомо про те, що щонайменше 171 особа вважається зниклою безвісти.

Важливо В Індії зійшов льодовик: сотні людей вважаються зниклими безвісти – фото, відео

За останніми даними, до 20:00 8 лютого були знайдені тіла 26 осіб. 171 людина як і раніше значиться зниклою безвісти,

– розповів глава поліції штату Уттаракханд Кумар.

Він додав, що рятувальна операція в тунелі "Тапован", який розташований в окрузі Чамолі триває. "Близько 35 осіб, які вважаються зниклими безвісти перебувають у тунелі", – заявив Кумар.

Final number of dead body recovered in Tapovan till 8 p.m. on 8th February is 26. 171 people still remain missing out of which around 35 are supposed to be in the Tunnel where rescue operation is still going on.@DDNewslive @ANI @aajtak @ZeeNews @ABPNews @htTweets @timesofindia — Ashok Kumar IPS (@Ashokkumarips) February 8, 2021

Що відомо про сходження льодовика в Індії

►7 лютого приблизно о 8 годині ранку за місцевим часом на півночі Індії у штаті Уттаракханд зійшов льодовик Нанда-Деві.

►Повінь, яка виникла після сходження льодовика на річці Дхаулі Ганга, змила щонайменше одне місто. Крім того, водна повністю зруйнувала гідротехнічні споруди та 3 мости.

►До рятувальних робіт залучили підрозділи поліції, армії, а також військові вертольоти.

►Більшість постраждалих могли бути працівниками греблі "Ріші Ганга", яка опинилася в епіцентрі лиха.