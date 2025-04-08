Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областную прокуратуру.
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Что известно о мужчине, который хотел убить Синегубова
Он родился в Евпатории, но переехал в Белгород в 2015 году. Поэтому в СМИ его уже окрестили киллером из Белгорода. Имел проблемы с законом, не раз был судим.
Фигурант увлекался российской идеологией, поэтому попал в поле зрения вражеских спецслужб. Он заключил соглашение о сотрудничестве с представителями ФСБ РФ по выполнению на неоккупированной территории Украины задач, направленных на проведение подрывной деятельности. По преступному плану, в феврале 2024 года фигурант прибыл в Харьков. Первой задачей от российских кураторов было убийство украинского военного. Вечером 5 марта фигурант выстрелил в его спину возле одной из многоэтажек в Харькове. Военнослужащий скончался на месте,
– привели данные прокуроры.
Далее агент взорвал важные здания в Харькове. Ночью 26 марта он бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67. Взрыв нанес ущерб на почти 2,5 миллиона гривен. Впоследствии фигурант прибыл в подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК, где прикрепил к входной двери взрывное устройство. Ему снова удалось скрыться с места преступления. Важно сказать, что эти подрывы 55-летний мужчина делал по собственной инициативе в интересах России.
Также он поджег два военных авто в Харькове.
Но совершить убийство начальника Дергачевской городской военной администрации Задоренко не удалось. Чиновник вовремя увидел взрывчатку под кузовом авто в Дергачах.
Убить начальника Харьковской областной военной администрации Синегубова мужчина планировал похожим образом – взорвать авто. За это должен был получить 50 тысяч долларов. Но отложил теракт, поскольку понимал, что его уже ищут.
В конце октября 2024 года агента разоблачили в электричке, когда он как раз пытался выехать из Харькова и залечь на дно.
Подозреваемому инкриминируют:
- государственную измену;
- умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу;
- приготовление к умышленному убийству;
- законченное покушение на умышленное убийство;
- диверсии;
- террористический акт;
- незаконное ношение, хранение, приобретение, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Обвинительный акт направлен в суд. Киллеру грозит пожизненное. Сейчас он под стражей без права освобождения под залог.