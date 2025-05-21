Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SER.

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Портнова, вероятно, убил киллер

У Американской школы в Мадриде утром 21 мая убили 52-летнего мужчину. Полиция установила, что жертвой является сбежавший из Украины Андрей Портнов. Он получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. В частности, четыре удара нападающий нанес в грудь и один – в голову.

Полиция рассматривает, что украинца мог убить мужчина, находившийся рядом со школой на мотоцикле. После того как киллер нанес Портнову смертельные ранения, он скрылся. Издание сообщает, что похожим способом в 2018 году убили другого мужчину в Посуэло-де-Аларкон.

К слову, СМИ предполагают, что нападавших могло быть двое или трое. Судмедэксперты и оперативники собирают информацию и расследуют убийство Андрея Портнова. Предварительно правоохранители назвали гипотезу, что экс-чиновника убили из-за долгов.

Андрей Портнов – бывший советник Виктора Януковича. В ЕС он внесен в "черный список" за злоупотребление государственными средствами и нарушение прав человека в Украине.

В свое время Портнов помогал принимать законы для подавления протестов Евромайдана. Его также подозревают в "государственной измене" за вероятную причастность к вторжению России в Крым.