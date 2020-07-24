В МВД рассказали, что убитый под Киевом бизнесмен Игорь Плекан был неоднозначным персонажем с богатой криминальной историей. В то же время правоохранители не подтверждают информацию, что нападавших было несколько.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Апостроф TV" рассказал о деталях убийства бизнесмена.

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Детали убийства Игоря Плекана

В МВД говорят, что на месте преступления не нашли никаких автоматов. Информация о нескольких нападающих также не соответствует действительности. Пока говорится лишь об одном человеке, которого сейчас разыскивают.

Киллер в камуфляже и маске вышел из кустов и сделал семь выстрелов. Одна из пуль попала Плекану в голову, что и стало причиной смерти.

Какие версии причин убийства бизнесмена

Сейчас правоохранители расследуют три версии убийства:

криминальные разборки,

нападение из-за профессиональной деятельности,

месть.

Конфликт с националистами

Погибший фигурировал также по делам, связанным с организацией митингов и акций протеста.

По словам Шкиряка, убитого сложно назвать столичным бизнесменом, его семья жила достаточно скромно. В то же время Плекан фигурировал в уголовных делах о нападении и покушении на жизнь одного из активистов.

Советник Авакова отказался назвать его имя в интересах следствия. Ранее сообщалось, что этим активистом мог быть Сергей Мазур – один из лидеров националистической организации "С14". Однако, официально в расследовании покушения и судебных слушаниях Плекан не фигурировал среди подозреваемых.

Справка! "С14" – праворадикальное общественное объединение украинских националистов. На Донбассе активисты организации принимали участие в боях в составе добровольческих батальонов. Членов "С14" подозревали в убийстве журналиста Олеся Бузины, погромах лагерей ромов.

Что известно об убийстве Плекана

23 июля неизвестные расстреляли авто бизнесмена из Киева Игоря Плекана, в этот момент в машине был его 7-летний сын. Мужчина погиб, а ребенку удалось выжить.

Правоохранители выяснили, что неизвестный произвел прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Самгу. За рулем был 44-летний житель города Киева.

Следователи уже открыли уголовное производство за умышленное убийство и разыскивают злоумышленника. Виновнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.