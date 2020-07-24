Киллер сделал семь выстрелов: в МВД раскрыли подробности и версии убийства Игоря Плекана
В МВД рассказали, что убитый под Киевом бизнесмен Игорь Плекан был неоднозначным персонажем с богатой криминальной историей. В то же время правоохранители не подтверждают информацию, что нападавших было несколько.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Апостроф TV" рассказал о деталях убийства бизнесмена.
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Детали убийства Игоря Плекана
- В МВД говорят, что на месте преступления не нашли никаких автоматов. Информация о нескольких нападающих также не соответствует действительности. Пока говорится лишь об одном человеке, которого сейчас разыскивают.
- Киллер в камуфляже и маске вышел из кустов и сделал семь выстрелов. Одна из пуль попала Плекану в голову, что и стало причиной смерти.
Какие версии причин убийства бизнесмена
Сейчас правоохранители расследуют три версии убийства:
- криминальные разборки,
- нападение из-за профессиональной деятельности,
- месть.
Конфликт с националистами
Погибший фигурировал также по делам, связанным с организацией митингов и акций протеста.
По словам Шкиряка, убитого сложно назвать столичным бизнесменом, его семья жила достаточно скромно. В то же время Плекан фигурировал в уголовных делах о нападении и покушении на жизнь одного из активистов.
Советник Авакова отказался назвать его имя в интересах следствия. Ранее сообщалось, что этим активистом мог быть Сергей Мазур – один из лидеров националистической организации "С14". Однако, официально в расследовании покушения и судебных слушаниях Плекан не фигурировал среди подозреваемых.
Что известно об убийстве Плекана
- 23 июля неизвестные расстреляли авто бизнесмена из Киева Игоря Плекана, в этот момент в машине был его 7-летний сын. Мужчина погиб, а ребенку удалось выжить.
- Правоохранители выяснили, что неизвестный произвел прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Самгу. За рулем был 44-летний житель города Киева.
- Следователи уже открыли уголовное производство за умышленное убийство и разыскивают злоумышленника. Виновнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.
Кто такой Игорь Плекан?
44-летний бизнесмен из Киева, был также вице-президентом боксерского клуба.
Один из лидеров "С14" Сергей Мазур ранее заявлял, что Плекан – криминальный авторитет. Мол, у него "свое киллерское бюро", он занимается "крышеванием игровых автоматов и незаконных наливаек", а еще у него есть "банда, которая занималась абсолютно всем".