Киллера ФСБ, который убил участника АТО Мамчура приговорили к 12 годам тюрьмы: детали

Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ России Олега Смородинова. Его обвиняют в убийстве украинского военного, начальника инженерно-технического отдела городского СИЗО Ивана Мамчура в 2016 году.

Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. Об этом сообщает журналист Петр Шуклинов на своей фейсбук-странице со ссылкой на решение суда.

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По информации журналиста, Смородинов не раскаялся в преступлении. Он доволен решением суда и будет ждать нового обмена пленными между Россией и Украиной.

Обстоятельства убийства Ивана Мамчура: основное

37-летний майор Иван Мамчур работал начальником инженерно-технического отдела следственного изолятора. Он был застрелен 16 сентября 2016 года в подъезде многоэтажки, где проживал. На момент убийства Мамчур находился в отпуске.

С сентября 2016 года этнический россиянин Смородинов находился в Ровно и следил за Мамчуром.

Украинский военный был избран им в качестве жертвы, потому что кроме участия в АТО, он в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против России.

После отказа военного работать на российские спецслужбы Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. За преступление киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что подозреваемого в убийстве вычислили с помощью ДНК-анализа.

Киллер был задержан 17 ноября 2016 года, когда попытался пересечь границу с Россией на территории Харьковской области.

На суде Смородинов признал свою вину и сообщил, что его завербовали в Москве знакомые сотрудники ФСБ и ГРУ. Они обещали устроить его на работу в "полицию" аннексированного Крыма. ФСБшники также дали ему список украинских военных, которых он должен был бы ликвидировать.

Что известно о киллере Смородинове

Смородинов – этнический русский, переехавший в Украину в подростковом возрасте. Воевал в составе террористических войск РФ на Донбассе, получил ранения и уехал в Москву. Там был завербован ветераном спецназа ФСБ Максимом Питало.



Он пытался вступить в группу российских наемников ЧВК Вагнера и воевать в Сирии. Впоследствии Смородинова отправили в Украину уже в статусе наемного убийцы ФСБ.

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