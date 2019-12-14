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      Киллеру, который убил трехлетнего сына Соболева в Киеве, обещали 1000 долларов, – Аваков

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      Аваков рассказал детали убийства сына депутата Соболева / Скриншот

      Киллеру, который застрелил трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в центре столицы, пообещали тысячу долларов. Полиция подозревает в этом убийстве бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу.

      Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, за исполнение преступления в отношении Соболева исполнителям пообещали гораздо большую сумму.

      Интересно: Покушение на депутата Соболева: известно, как киллер готовился в отеле к нападению

      Ему (киллеру – 24 канал) пообещали тысячу долларов, а если выполнит – еще 20 тысяч,
      – отметил Аваков.

      По словам министра, в Украине много людей, которые были на войне на Донбассе. Однако, к сожалению, бывают случаи, когда ветераны совершают преступления. И на это нужно реагировать.

      "В нашей стране на пятом году войны огромное количество тех, кто прошел фронт, огромное количество людей получили ордена, медали. Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет как наемный киллер – убивает трехлетнего ребенка, это – факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", – подчеркнул глава МВД.

      Он вспомнил, что ранее ветераны АТО принимали участие в убийстве российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым меньше 20 лет, они бывшие бойцы АТО.
      • Парни открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.
      • 3 декабря подозреваемым объявили подозрении, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
      • 4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога обоих подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика – Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Арсен Аваков Новости Украины Война на Донбассе Расследования Новости политики Дети и несовершеннолетние Деньги Жертвы Покушение на Соболева Министерство внутренних дел
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