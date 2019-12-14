Киллеру, который убил трехлетнего сына Соболева в Киеве, обещали 1000 долларов, – Аваков

Киллеру, который застрелил трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в центре столицы, пообещали тысячу долларов. Полиция подозревает в этом убийстве бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, за исполнение преступления в отношении Соболева исполнителям пообещали гораздо большую сумму.

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Ему (киллеру – 24 канал) пообещали тысячу долларов, а если выполнит – еще 20 тысяч,

– отметил Аваков.

По словам министра, в Украине много людей, которые были на войне на Донбассе. Однако, к сожалению, бывают случаи, когда ветераны совершают преступления. И на это нужно реагировать.

"В нашей стране на пятом году войны огромное количество тех, кто прошел фронт, огромное количество людей получили ордена, медали. Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет как наемный киллер – убивает трехлетнего ребенка, это – факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", – подчеркнул глава МВД.

Он вспомнил, что ранее ветераны АТО принимали участие в убийстве российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

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