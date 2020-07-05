На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" задержали жителя Львова. Он пытался переправить в соседнюю страну почти килограмм амфетамина.

Мужчина имел при себе килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази

Правонарушителем оказался 27-летний житель Львова. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Львовской области в Фейсбуке.

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Кроме килограмма амфетамина, мужчина имел при себе еще и 300 таблеток экстази. Наркотики львовянин спрятал в одежде и намеревался через пеший переход попасть в Польшу.

Психотропные вещества изъяли и направили на экспертизу.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанному инкриминируют покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Украины психотропных веществ в особо крупных размерах. За это мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 6 июля суд изберет правонарушителю меру пресечения. Прокуроры ходатайствовать о содержании под стражей.



Мужчина направлялся в Польшу / Фото Прокуратуры Львовской области

Наркотики были спрятаны в одежде / Фото Прокуратуры Львовской области