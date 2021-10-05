В ГСЧС относительно этого инцидента обратились примерно в 10:30. Заявитель сообщил, что жидкий металл лежит под открытым небом на улице Соборная.

Недавно Во Львове под школьным полом нашли разлитую ртуть: фото с места происшествия



Спасатель собирает ртуть в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Сколько ртути там лежало

По приезду спасатели установили, что металл растекся на площади 1 квадратный метр. Они начали собирать его в герметичную емкость, чтобы остановить испарение. Всего там было 1 100 граммов опасного вещества.

После этого специалисты провели демеркуризацию, поэтому сейчас угрозы жизни или здоровью людей нет. Почему жидкий металл лежал под открытым небом – неизвестно.



Ртуть, которая лежала под открытым небом в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Что такое демеркуризация Удаление ртути, а также ее соединений физико-химическими или механическими способами. Это делают, чтобы предотвратить отравление людей или животных. Металлическая ртуть очень токсична и имеет высокое давление паров при комнатной температуре. Соответственно при разливании ее необходимо немедленно удалять из помещений.



Спасатель проводит демеркуризацию / Фото ГСЧС

Похожий случай недавно

25 мая на Главном железнодорожном вокзале Львова нашли около 600 граммов ртути. Вещество просто лежало возле уличной корзины.

Туда приехали спасатели в защитных костюмах и противогазах. Они ликвидировали загрязнение и также сообщили, что больше угрозы отравления нет.