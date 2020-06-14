Километровые очереди на границе с Польшей и какова ситуация с онкологией в Украине– видео недели
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Украинцы застряли на границе с Польшей
11 июня на польско-украинской границе застряли сотни украинских граждан. Люди стояли в очереди на пешеходном переходе "Шегини" по 12 – 13 часов без возможности поесть и выпить воды. Большинство из них – это те, кто направлялись на сезонные работы в Польшу.
Что происходило на польско-украинской границе: смотрите видео
Онкология в Украине
С каждым годом онкологией болеют все больше украинцев. Сейчас на учете находится почти миллион людей с онкологической патологией. Украина – одна из первых в Европе по количеству смертельных случаев от рака.
Не брошены ли люди с таким диагнозом на произвол судьбы: смотрите видео
Невероятное имение, которое стоит посетить на Харьковщине
На Харьковщине только началось ослабление карантина, а в местные туристические жемчужины двинулись первые посетители. За час езды от Харькова находится уникальная 200-летняя достопримечательность Слобожанщины. Это Шаровский поместье или, как его еще называют – Сахарный дворец.
Как выглядит место десятков легенд – Шаровское имение: смотрите видео