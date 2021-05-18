Кім Чен Ин вважає такі джинси "декадентською" модою. Також під нові заборони потрапили пірсинги та незвичні зачіски.

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У КНДР ввели нові заборони

Диктатор прагне тримати молодь під контролем. Він начебто боїться "декадентського" впливу Заходу на молодих громадян країни. Внаслідок цього, це може призвести до краху його режиму.



Кім Чен Ин заборонив вузькі та порвані джинси / Фото Unsplash.com

У КНДР повідомили, що порвані та вузькі джинси, а також екстравагантні стрижки відтепер вважають "вторгнення в капіталістичний спосіб життя".

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Що та чому заборонили в країні

У державній газеті "Родонг Сінмун", органі керівничої Робітничої партії таємної держави, опублікували заклик про недопущення таких предметів, побоюючись, що країна "обвалиться, як волога стіна".

Історія дає нам важливий урок, що країна може стати вразливою і врешті-решт зруйнуватися, як сира стіна, незалежно від її економічної та оборонної сили, якщо ми не будемо дотримуватися власного способу життя,

– написали журналісти держгазети.

Там переконані, що варто насторожитися навіть найменших ознак капіталістичного способу життя і боротися, щоб позбутися від них. У нових звітах влади зазначили, що фарбоване волосся та пірсинг також неприйнятні.



У КНДР заборонили пірсинги / Фото Unsplash.com

Раніше Кім Чен Ин вже оголосив поза законом "несоціалістичні" зачіски. Там дозволяють використовувати дуже обмежений асортимент схвалених стрижок.



Влада КНДР дозволяє лише певні зачіски / Фото Unsplash.com