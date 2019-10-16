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      Ким Чен Путин и Ким Чен Трамп на "горбатой горе": соцсети ярко потролили Кима и его коня

      19 Читати новину українською
      Сеть активно шутила над Ином и его белым конем
      Сеть активно шутила над Ином и его белым конем / Коллаж 24 канала

      Герой, вождь, любимый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наконец подарил людям праздник – он устроил себе фотосессию на белом коне, как раз пока поднимался на высочайшую вершину страны Пэкту. Фотографии вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей, воплотившуюся в забавные мемы и даже клипы.

      Говорят, Ын на священную гору поднимался часто – чтобы подумать над каким-то важным решением. Смех смехом, но будем надеяться, что на этот раз он решит хотя бы лишить КНДР ядерного оружия. Ну, или вернуть героев-космонавтов с Солнца.

      Читайте также: "Один воздержался? Какой-то змей, бл*дь": Кернес заставил депутата горсовета оправдываться за голос

      К сожалению, в 2019 году возле Пэктусана Ким Чен Ын сейчас говорил только о санкциях США, которые, по его словам, причиняют боли и доводят до бешенства.

      кім
      Вот пример фотографии, которой порадовал мир лидер страны Пук Чосон / Фото KCNA

      Мемы и приколы вокруг Кима и его коня

      Начало истории: Ким Чен Ын повторил образ Путина на коне: фотосравнение

      Ким Чен Путин

      "Путин сделал бы это голым. Держа винтовку. В погоне за медведем", – пошутил в твиттере Kevin Mahy.

      Кім
      Ну похоже ведь?

      Кім
      А могло быть и так

      Путін
      "Горбатая гора" Кима и Путина

      Ким Чен Трамп

      Трамп
      А вот как было на самом деле...

      Трамп
      Говорят, Ким мог вдохновляться именно этим мемом

      Ким Чен – Король Ночи

      Кім
      И неизвестно, кто сильнее пострадал бы во время их встречи 

      Ким Чен Олаф

      Олаф
      Ничего похожего, но ассоциации, ассоциации...

      Ким Чен Дисней

      Кім
      Почему нет? Лидер КНДР может быть фанатом мультфильмов

      Ким Чен Наполеон

      КімПредполагают, Ким не только фотографировался, но и позировал для художника

      Ким Чен RTX

      Ким Чен Кот

      Ким Чен Конь

      Ким Чен Апокалипсис

      Кім
      Вы их легко узнаете, этих "всадников Апокалипсиса"

      Тем временем в Украине Хуй таки стал кандидатом наук: вьетнамец защитил диссертацию в Одессе

      #КимКоньЧеллендж


      Присоединяйтесь, мир ждет...

      blog_ava
      Можно ли заниматься сексом во время месячных: ответ гинеколога
      16 октября
      31320
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Дональд Трамп Владимир Путин Мир животных Мемы КНДР Ким Чен Ын Курьезные новости
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