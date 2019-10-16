Ким Чен Путин и Ким Чен Трамп на "горбатой горе": соцсети ярко потролили Кима и его коня

Герой, вождь, любимый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наконец подарил людям праздник – он устроил себе фотосессию на белом коне, как раз пока поднимался на высочайшую вершину страны Пэкту. Фотографии вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей, воплотившуюся в забавные мемы и даже клипы.

Говорят, Ын на священную гору поднимался часто – чтобы подумать над каким-то важным решением. Смех смехом, но будем надеяться, что на этот раз он решит хотя бы лишить КНДР ядерного оружия. Ну, или вернуть героев-космонавтов с Солнца.

Читайте также: "Один воздержался? Какой-то змей, бл*дь": Кернес заставил депутата горсовета оправдываться за голос

К сожалению, в 2019 году возле Пэктусана Ким Чен Ын сейчас говорил только о санкциях США, которые, по его словам, причиняют боли и доводят до бешенства.



Вот пример фотографии, которой порадовал мир лидер страны Пук Чосон / Фото KCNA

Мемы и приколы вокруг Кима и его коня

Начало истории: Ким Чен Ын повторил образ Путина на коне: фотосравнение

Ким Чен Путин

"Путин сделал бы это голым. Держа винтовку. В погоне за медведем", – пошутил в твиттере Kevin Mahy.



Ну похоже ведь?



А могло быть и так



"Горбатая гора" Кима и Путина

Ким Чен Трамп



А вот как было на самом деле...



Говорят, Ким мог вдохновляться именно этим мемом

Ким Чен – Король Ночи



И неизвестно, кто сильнее пострадал бы во время их встречи

Ким Чен Олаф



Ничего похожего, но ассоциации, ассоциации...

Ким Чен Дисней



Почему нет? Лидер КНДР может быть фанатом мультфильмов

Ким Чен Наполеон

Предполагают, Ким не только фотографировался, но и позировал для художника

Ким Чен RTX

Ким Чен Кот

Ким Чен Ын поднимается на коне на гору Пэктусан pic.twitter.com/paetl5lADE — Валаар Моргулис (@mvalaar) October 16, 2019

Ким Чен Конь

He’s terrified and the horse is fed up. pic.twitter.com/ImUcPjByim — Мaриыах (@MariyahsDissent) October 16, 2019

Ким Чен Апокалипсис



Вы их легко узнаете, этих "всадников Апокалипсиса"

Тем временем в Украине Хуй таки стал кандидатом наук: вьетнамец защитил диссертацию в Одессе

#КимКоньЧеллендж



Присоединяйтесь, мир ждет...